15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU (2 aktüel görüntü)
1 saat önce
BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:00 Kaynak: DHA
BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu yaşanıyor. Otobüsler otogara giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluşturuyor.
23 Haziran İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbul'a oy kullanmaya gelenler nedeniyle otogarda yoğunluk yaşanıyor. Otobüslerin otogara giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşuyor. . Otobüs kuyrukları nedeniyle bazı yolcular otogara girmeden otobüslerden inip yürümeyi tercih ediyor.
- İstanbul
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü
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