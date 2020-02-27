15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahını aldığı polisi bacağından yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahını aldığı polisi bacağından yaraladı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahını aldığı polisi bacağından yaraladı

6 saat önce

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir polis memuru, belindeki silahının alınması sonucu kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından bacağından silahla vurularak yaralandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahını aldığı polisi bacağından yaraladı, System.String[]

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir polis memuru, belindeki silahının alınması sonucu kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından bacağından silahla vurularak yaralandı. Polis memuru daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştirilen şüpheli, polis ekipleri tarafından aranıyor.

Olay, saat 23.15'te Esenler'de bulunan şehirlerarası otobüs terminali 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogarda görevli olan polis memuru evine gitmek için metroya binmek istedi. Polis memuru, metroyu beklerken kimliği belirsiz bir kişi, arkasından yaklaşarak belindeki silahını aldı. Belindeki silahının alındığını fark eden polis memuru ile şüpheli arasında bir arbede yaşandı. Daha sonra şüpheli, polis memurunu bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan ve polisin yaralı olarak yerde yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulans ile hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, otogarda geniş güvenlik önlemleri alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri otogarın ve metro istasyonunun da güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(Davut Has/İHA)

Esenler, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:01 Kaynak: İHA
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