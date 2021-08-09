15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda takograf denetimi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda takograf denetimi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, 15 Temmuz Demokrası Otogarı'nda emniyet kemeri ve takograf denetimi yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, 15 Temmuz Demokrası Otogarı'nda emniyet kemeri ve takograf denetimi yaptı. Şehirler arası yolculuklarda son günlerde artan kazalar üzerine otogardaki denetimler arttırıldı. Polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki denetimlerine sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Şehirler arası otobüsler polis ekipleri tarafından tek tek durduruldu. Otobüslerde bulunan takograflar ve gerekli belgeler kontrol edildikten sonra, otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı. Yolcu koltukları arasında dolaşan ekipler, yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti. Kemerini takmamış olanlar ikaz edilerek emniyet kemerleri taktırıldı. Kontroller yapıldıktan sonra otobüs şoförleri mola ve sefer saatleri hakkında uyarıldı.



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