15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksideki yolcunun taşıdığı kutuda uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksideki yolcunun taşıdığı kutuda uyuşturucu bulundu

20.07.2022 11:40

İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir taksinin yolcusunun taşıdığı kutuda yaklaşık 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir taksinin yolcusunun taşıdığı kutuda yaklaşık 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bayrampaşa'daki otogarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti"ne yönelik denetim yaptı.

Polis ekipleri, denetim sırasında bir taksiyi kontrol amaçlı durdurdu. Taksideki yolcu A.K'nin (27), tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine polis ekipleri şüphelinin yanında bulunan kutuyu inceledi.

Ekipler, kutudaki elektrikli gözleme sacı içerisinde 4 parça halinde şeffaf poşetlere zulalanmış vaziyette bin 990 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksideki yolcunun taşıdığı kutuda uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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