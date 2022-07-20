İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bayrampaşa 'daki otogarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti"ne yönelik denetim yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksideki yolcunun taşıdığı kutuda uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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