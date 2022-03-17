15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ TAŞIDIĞI EROİN İLE YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ TAŞIDIĞI EROİN İLE YAKALANDI

17.03.2022 12:00
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ TAŞIDIĞI EROİN İLE YAKALANDI

İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogar'ında hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu kişinin üstünden 3 kilo 850 gram uyuşturucu madde çıktı.

İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogar'ında hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu kişinin üstünden 3 kilo 850 gram uyuşturucu madde çıktı. H.S.'nin üstündeki eroin maddesiyle birlikte, Ankara'ya gideceği öğrenildi.

Olay, 15 Mart Salı günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Otogar içerisinde genel asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri yabancı uyruklu H.S.'yi durdurdu. Şüphelinin, yanında taşıdığı çantayı inceleyen polis ekipleri çanta içerisinde 2 parça halinde toplam 3 kilo 850 gram eroin maddesi tespit etti. Gözaltına alınan H.S.'nin, ifadesinde taşıdığı eroin maddesi ile birlikte Ankara'ya gideceği öğrenildi. Adli makamlarca 16 Mart Çarşamba günü H.S. hakkında " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararının ardından H.S. Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Görüntü dökümü:

--------------------Gözaltına alınan H.S.'nin polis merkezine getirilişi (Cep telefonu görüntüsü)-Yakanan esrar maddesi

-H.S. fotoğrafı


YORUMLAR
500
Dinar'da polis operasyonunda eroin ele geçirildi Dinar'da polis operasyonunda eroin ele geçirildi

Uyuşturucu, 15 Temmuz, Demokrasi, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ TAŞIDIĞI EROİN İLE YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:10:47. #1.11#
SON DAKİKA: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ TAŞIDIĞI EROİN İLE YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement