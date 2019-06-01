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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki Bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

38 dakika önce

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki Bayram yoğunluğu havadan görüntülendiİSTANBUL - Ramazan Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki Bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
İSTANBUL - Ramazan Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilini için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Cuma akşamı başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Biletini günler önceden alan vatandaşlar erkenden peronlarda hazır bekledi. Son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki Bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:37 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, 3. Sayfa
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