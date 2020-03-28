15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi - Son Dakika

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi
6 saat önce
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iller arası otobüs seferlerine kısıtlama kararının getirilmesinin ardından Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iller arası otobüs seferlerine kısıtlama kararının getirilmesinin ardından Bayrampaşa
'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelge, 81 il valiliğine gönderildi.
Genelgede, Sağlık Bakanlığı
ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasının engellenmesi ile toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyetinin oluştuğu belirtildi. Genelde sonrası ise çok sayıda otobüs seferi iptal edildi. 15 Temmuz Şehitler Otogarı, seyahat kısıtlamasının ardından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hafta sonu yoğunluğun yaşandığı otogarda sakinliğin olduğu görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:45 Kaynak: DHA
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