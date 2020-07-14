15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkındaki bir otomobile düzenlenen operasyonda 24 kilogram afyon sakızı ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkındaki bir otomobile düzenlenen operasyonda 24 kilogram afyon sakızı ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkındaki bir otomobile cumartesi günü saat 09.15 sıralarında operasyon düzenlendi. Otomobilde yapılan aramada 4 metal dişli içerisinde 24 paket halinde 24 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. M.E. (66) isimli bir şüpheli gözaltına alındı.
Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:17 Kaynak: DHA
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