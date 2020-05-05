15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor

15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını öncesi her gün binlerce kişiyi ağırlayan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, ortaya çıkan çirkin görüntülerin ardından yenileniyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını öncesi her gün binlerce kişiyi ağırlayan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, ortaya çıkan çirkin görüntülerin ardından yenileniyor. Havadan çekilen görüntülerde otogarın asfaltlarının yenilendiği işçilerin çalışmalarına aralıksız sürdürdüğü görülüyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını öncesi her gün binlerce kişiyi ağırlayan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, ortaya çıkan çirkin görüntülerin ardından yenileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesitarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yenilenme amaçlı yıkım ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Boş kalan otogarda çalışan işçiler ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde otogarın boş kalınması fırsat bilinerek asfaltların yenilendiği görülüyor. Aynı zamanda işçiler bir yandan eski asfalt ve kaldırımları sökerken bir yandan da temizlik çalışmalarına aralıksız sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz

Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı

Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı

Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu

Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi

Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak

Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi

Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim

Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı