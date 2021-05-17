15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yönetimi "Otobüslerde seyahat yüzde 50 kapasite ile devam ediyor" - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yönetimi "Otobüslerde seyahat yüzde 50 kapasite ile devam ediyor"

17.05.2021 12:59
15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yönetimi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı İşletme Müdürü Fahrettin Beşli, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinden önce firmaların yüzde yüz kapasiteye göre satış yaptığını ve bu durumun bir karışıklığa neden olduğunu belirterek, "Bu otobüsçü ve yolcuda bir rahatsızlığa neden oldu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı İşletme Müdürü Fahrettin Beşli, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinden önce firmaların yüzde yüz kapasiteye göre satış yaptığını ve bu durumun bir karışıklığa neden olduğunu belirterek, "Bu otobüsçü ve yolcuda bir rahatsızlığa neden oldu. Ama halletmeye çalışıyoruz. Yüzde 50 kapasite üzerinden uygulama devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge göndermesinin ardından otobüs seyahat firmalarının yüzde 50 kapasite ile çalışacağı açıklanmıştı. Tam kapanma sonrası ortaya çıkan karışıklara İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yönetiminden açıklama geldi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı İşletme Müdürü Fahrettin Beşli, "Uzun bir pandemi tedbirleri, kısıtlamalarının arkasından nispeten de olsa bir rahatlama dönemine girdik bugünden itibaren. Özellikle bu 17 günlük kısıtlamada İstanbul dışına kaçanlar tekrar işleri ve normal yaşam alanları İstanbul için dönüşler başladı. Özellikle firmalarda ve otobüslerdeki yolcu ağırlığı dönen yolcularda. Buradan çıkışlarda da rezervasyonların tamamı dolu" ifadelerini kullandı.

İçişleri bakanlığının genelgesinden önce firmaların yüzde yüz kapasiteye göre satış yaptığını ve bu durumun bir karışıklığa neden olduğunu söyleyen Beşli, "Tam kapanmadan önceki eski uygulamada yüzde yüz kapasiteyle biletlerin satışına izin veriliyordu. Yazıhaneciler de hem yasaklar ortadan kalkınca eski uygulamaya geri döndük diye düşündüler. Sektör temsilcileri vasıtasıyla bakanlık yetkililerine bu konuda müracaatta bulundular ve bildiğim kadarıyla önce olumlu cevap aldılar. Bunu da sektördeki firmalara duyurdular ve yüzde yüz kapasiteli bilet satış işi dün akşama kadar devam etti. Ama gece bir gelişme olmuş. Sabahtan itibaren de bununla ilgili bir düzeltme gelmiş ve demişler ki hayır yüzde 100 kapasiteyle değil yüzde 50 kapasiteyle otobüsler yolcu alacaklar. Yalnızca aynı soyadı taşıyan aileler yan yana oturabilirler diye. Şimdi bu tabii firma, otobüsçü ve yolcuda bir rahatsızlığa neden oldu. Sıkışmış bir zaman dilimi geçirdik. Çünkü yüzde yüz bütün koltukları satılmış bir otobüste yüzde 50'ye bu saatte indirmek çok zor çözümsüz bir sıkıntı. Ama halletmeye çalışıyoruz. Bir kere şu an itibariyle devletin verdiği emir geçerlidir. Yüzde 50 kapasite üzerinden uygulama devam edecek" şeklinde konuştu.

Beşli bu akşam bakanlar kurulundan çıkacak kararları da takip ettiklerini, daha yumuşatılmış tedbirler beklediklerini söyledi. - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, Normalleşme, 15 Temmuz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yönetimi 'Otobüslerde seyahat yüzde 50 kapasite ile devam ediyor' - Son Dakika


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