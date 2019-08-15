15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU
1 saat önce
İSTANBUL (Havadan görüntülerle)-15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU (2)
İSTANBUL (Havadan görüntülerle)-15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU (2) Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:24 Kaynak: DHA
Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum Japonya'da beklenen fırtına hayatı felç etti! 600 bin kişi tahliye edilecek