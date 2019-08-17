Son Dakika Haberleri: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUK
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUK

29 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR /-15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayram tatili dönüşünde yoğunluk oluştu.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUK, System.String[]

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/-15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayram tatili dönüşünde yoğunluk oluştu.
Kurban Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin İstanbul'a dönüşü başladı. Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın girişinde uzun otobüs kuyrukları oluşurken, otobüslerden inen yolcular ellerinde çuvallarla peronlara yürüdü. Yolcular burada uzun süre servis bekledi.
Bayram tatilinin memleketinde geçiren Mustafa Yeşil, "Bayramda eli boş gittik dolu geldik. Yoğurt olsun üzüm olsun köyde ne varsa hepsini getirdik. Mardin'den geliyorum. Babamın sevdiği ne varsa hepsini getirdim" dedi. Malatya'dan gelen Adnan Kalkan ise, "Bayram tatili için Malatya'ya gittim. On gün boyunca orada kaldım. Hem ziyaretlerimizi yaptık hem de kışlık erzağımızı topladık, taze taze getirdik. Bizim Malatya'ya özgü pekmez getirdim. Kuru kayısı, tereyağı getirdim. Kışın değerlendireceğiz. Her bayram böyle gidiyoruz yapabildiğimizi yapıp getiriyoruz. " diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Otogarın girişinde oluşan uzun otobüs kuyruğu
-Peronlarda bekleyen yolcular
-Ellerinde çuvallarla otobüslerden inen yolcular
-Yolcular röp
-Genel ve Detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:27 Kaynak: DHA
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