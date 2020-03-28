15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU - Son Dakika

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU

6 saat önce

"130 liralık bilet 250 lira olmuş"Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA- KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında saat 17.00'da seferlerin duracağı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ise son dakika yoğunluğu yaşanıyor.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU, System.String[]

"130 liralık bilet 250 lira olmuş"

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA- KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında saat 17.00'da seferlerin duracağı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ise son dakika yoğunluğu yaşanıyor. Son dakika yoğunluğunu fırsat bilen bazı firmaların bilet fiyatlarını artırdığı iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son dakika yoğunluğu yaşanıyor.

"130 LİRALIK BİLET 250 LİRA OLMUŞ"

Gebze'ye gidecek yeğeni için bilet aldığını belirten Harun Algün, "Kararı öğrenir öğrenmez bileti aldık. Ancak fiyatları hemen şişirmişler. 30 lira olan bilet fiyatı 40-50 liraya yükselmiş. Fırsatçılar her daim piyasadalar" dedi. Bir başka vatandaş ise "Yarım saat önce aldım bileti 130 liralık bilet 250 lira olmuş. Fırsatçılık bu başka bir şey değil" diye konuştu.

Veli Baltıç ise, "Saat 13.00'de biletim vardı. Ne paramızı iade ediyorlar ne de sefer koyuyorlar. İptal bilgisi de gelmedi. Telefonlara da cevap vermiyorlar kimseye de ulaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün akşam saatlerinde alınan karar sonrası otogara akın eden çoğu vatandaş bilet fiyatlarının artmasına tepki gösterdi. Vatandaşlardan Erkan Deveci, "Dün internet üzerinden 3 kişilik bilet aldım. 45 liralık bileti 65 liraya aldım. Çoluk çocuk arabada bekliyor. Kimseye ulaşamıyoruz. Kapılar önümüze duvar. Müşteri hizmetlerini arıyorum ama ulaşamıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Otogardan detay

-Vatandaş röportajı

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Havadan görüntüler


Bayrampaşa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:41 Kaynak: DHA

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