15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINI SU BASTI - Son Dakika

Esnaf, su baskınına İBB'nin yaptığı asfaltlama çalışmasının neden olduğunu söyledi.

Cemil ÖZDEMİR/ - BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını su bastı. Esnaf, su baskınını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı asfaltlama çalışmasına bağladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün otogara gelerek çalışmaları incelemişti.

BİR ÇOK İŞYERİ SU ALTINDA KALDI

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarında bulunan dükkanları su bastı.

Yaklaşık 80 iş yerinin bulunduğu çarşıda birçok iş yeri su altında kaldı. İş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla içeride biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri ise tavandan sızan suyu branda çekerek önlemeye çalıştı.

ASFALTLAMA ÇALIŞMASINA BAĞLADILAR

Su basan iş yeri çalışanı," Yağmur yağdı. İş yerimizi su bastı. Dükkanın üzerine branda çekiyoruz. Yağmur suyunu önlemek için branda kullanıyoruz. Başka çaremiz yok. İki üç bölgeden su aldı. Yukarıda asfalt çalışması vardı. O yüzden olduğunu düşünüyorum. Daha önce akmıyordu" dedi. Vedat Kiremit ise, "Otogardaki peronlarda kazı yapıldıktan sonra asfaltlama yapıldı. Asfaltlama yapılırken izolasyon yapılmadı. Su içinde kaldı otogar. Esnafın durumu iyi değil" diye konuştu.

İMAMOĞLU İNCELEMİŞTİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün otogara gelerek çalışmaları incelemişti. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, birçok fiziki işi, özellikle asfalt, boyama ve ulaşımla ilgili birtakım hizmetlerimizi bayrama kadar yetiştirecekler" demişti.