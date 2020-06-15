15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINI YİNE SU BASTI - Son Dakika

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINI YİNE SU BASTI
İSTANBUL DHA15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını yine su bastı.
İSTANBUL DHA
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını yine su bastı. Esnaf, su baskınını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı asfaltlama çalışmasına bağladıİstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarında bulunan çarşıyı su bastı. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu çarşıdaki esnaf, kendi imkanlarıyla içeride biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. İBB'nin asfaltlama çalışmasının ardından her yağışta su bastığını söyleyen esnaf duruma tepki gösterdi. Esnaf, tavandan akan suyun altına kovalar koyarak önlem aldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 05:12 Kaynak: DHA
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