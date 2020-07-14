15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fesleğen ve reyhan çiçeği yetiştirdiler - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fesleğen ve reyhan çiçeği yetiştirdiler

Osmaniye'de bir ilkokulun öğretmen, öğrenci ve velilerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanların anısına saksılarda fesleğen ve reyhan çiçeği yetiştirildi.

Osmaniye'de bir ilkokulun öğretmen, öğrenci ve velilerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanların anısına saksılarda fesleğen ve reyhan çiçeği yetiştirildi.

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Kadirli Mehmet Nuri Arıoğlu İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 şehidin adına 3 ay önce fesleğen ve reyhan tohumlarını saksılara ekti.

Yetiştirilen fesleğen ve reyhan çiçeklerin süslenerek, üzerine 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin isimlerinin bulunduğu fotoğrafları yerleştirildi.

Çiçekler daha sonra öğrenciler, veliler ve öğretmelerin katılımıyla ildeki kurum müdürlerine hediye edildi.


Okul Müdürü Selim Yiğit, AA muhabirine, 15 Temmuz 2016 yılında canını ortaya koyan şehitlerin anısına 251 çiçek tohumunu toprakla buluşturarak yetiştirdiklerini belirtti.

Şehitlerin adına yetiştirdikleri çiçekleri kurumlara hediye ettiklerini belirten Yiğit, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da bizden görünen hainler ülkemizin kaderi ve geleceği ile oynadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu asil millet kahramanlık destanı yazarak onlara fırsat vermedi. Kanını ve canını ortaya koyan şehitlerimizin anısına okul olarak fesleğen ve reyhan yetiştirmeye karar verdik. Bu çiçeklerimizi de kurumlarımıza, okullarımıza ve esnaflarımıza hediye ederek şehitlerimizin adını yaşatmak istiyoruz. Aziz vatanımız için canlarını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah'ım bir daha ülkemize ve milletimize böyle bir kara gün ve kara gece yaşatmasın."


Velilerden Gülsüm Bilgiç ise yetiştirdikleri çiçekleri 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarıyla süslediklerini ve onların adını çiçeklerde yaşatacaklarını söyledi.


Öğrencilerden Ravza Yılmaz da tüm şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fesleğen ve reyhan çiçeği yetiştirdiler - Son Dakika
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