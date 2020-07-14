15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fesleğen ve reyhan çiçeği yetiştirdiler - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fesleğen ve reyhan çiçeği yetiştirdiler

Osmaniye'de bir ilkokulun öğretmen, öğrenci ve velilerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanların anısına saksılarda fesleğen ve reyhan çiçeği yetiştirildi.

Osmaniye'de bir ilkokulun öğretmen, öğrenci ve velilerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanların anısına saksılarda fesleğen ve reyhan çiçeği yetiştirildi.

Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım

Kadirli Mehmet Nuri Arıoğlu İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 şehidin adına 3 ay önce fesleğen ve reyhan tohumlarını saksılara ekti.

Yetiştirilen fesleğen ve reyhan çiçeklerin süslenerek, üzerine 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin isimlerinin bulunduğu fotoğrafları yerleştirildi.

Çiçekler daha sonra öğrenciler, veliler ve öğretmelerin katılımıyla ildeki kurum müdürlerine hediye edildi.

Okul Müdürü Selim Yiğit, AA muhabirine, 15 Temmuz 2016 yılında canını ortaya koyan şehitlerin anısına 251 çiçek tohumunu toprakla buluşturarak yetiştirdiklerini belirtti.

Şehitlerin adına yetiştirdikleri çiçekleri kurumlara hediye ettiklerini belirten Yiğit, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da bizden görünen hainler ülkemizin kaderi ve geleceği ile oynadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu asil millet kahramanlık destanı yazarak onlara fırsat vermedi. Kanını ve canını ortaya koyan şehitlerimizin anısına okul olarak fesleğen ve reyhan yetiştirmeye karar verdik. Bu çiçeklerimizi de kurumlarımıza, okullarımıza ve esnaflarımıza hediye ederek şehitlerimizin adını yaşatmak istiyoruz. Aziz vatanımız için canlarını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah'ım bir daha ülkemize ve milletimize böyle bir kara gün ve kara gece yaşatmasın."

Velilerden Gülsüm Bilgiç ise yetiştirdikleri çiçekleri 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarıyla süslediklerini ve onların adını çiçeklerde yaşatacaklarını söyledi.

Öğrencilerden Ravza Yılmaz da tüm şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fesleğen ve reyhan çiçeği yetiştirdiler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:16 Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:06 Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
19:16
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 23:01:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fesleğen ve reyhan çiçeği yetiştirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]