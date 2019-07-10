Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına futbol turnuvası
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15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına futbol turnuvası

42 dakika önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına kamu kurumları arasında futbol turnuvası başladı.

15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına futbol turnuvası, System.String[]
Mazıdağı, Futbol, Spor
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına kamu kurumları arasında futbol turnuvası başladı.

Mazıdağı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına  düzenlenen kamu kurum ve kuruluşları arası futbol turnuvası İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç ve ilçe protokol üyelerinin katılımı ile başladı. 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvasına jandarma, çevik kuvvet, devlet hastanesi, halk eğitim, komando, emniyet, müftülük, İlçe Tarım ve Orman ile Milli Eğitim müdürlükleri olmak üzere toplamda 10 kamu kurumu katılım sağladı. 8-14 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan turnuvanın açılışını yapan Kaymakam Dinç 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde canlarını feda eden şehitlere minnettar olduklarını söyledi.

Turnuva şampiyonu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen tören ile kupasına kavuşacak. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:44 Kaynak: İHA
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