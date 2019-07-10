15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına futbol turnuvası
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına kamu kurumları arasında futbol turnuvası başladı.
Mardin Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:44 Kaynak: İHA
'in Mazıdağı
ilçesinde 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına kamu kurumları arasında futbol turnuvası başladı.
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İlçe Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına düzenlenen kamu kurum ve kuruluşları arası futbol turnuvası İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç
ve ilçe protokol üyelerinin katılımı ile başladı. 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvasına jandarma, çevik kuvvet, devlet hastanesi, halk eğitim, komando, emniyet, müftülük, İlçe Tarım ve Orman ile Milli Eğitim müdürlükleri olmak üzere toplamda 10 kamu kurumu katılım sağladı. 8-14 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan turnuvanın açılışını yapan Kaymakam Dinç 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde canlarını feda eden şehitlere minnettar olduklarını söyledi.
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