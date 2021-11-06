15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneğinden İYİ Partili Türkkan'a kınama - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kentteki esnaf ziyareti sırasında tepkisini dile getiren şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı kınadı.

Gündüz, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan küfrün tüm şehit ve gazi ailelerine yapıldığını belirtti.

Şehit ve gazi aileleri olarak Türkkan'a hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Bir de gelmiş Bingöl'e oy istiyorsun, sözüne karşılık İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan edepsizce, ardan, namustan uzak bir tavırla aziz şehidimizin yakınına küfür etmiştir. HDP'nin ve bebek katili PKK'nın gizli yandaşı olan bu düşünce, zaman zaman bu gibi olaylarda sabır edemeyip asıl fikirlerini gizlemeyip açığa çıkartıyorlar. Ey Lütfü Vekil senin liderin PKK'lı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yaparım dedi. Vatandaşta bunu söyledi, nedir bu hazımsız hareketiniz. Üstelik bu vatandaşımız bir şehit yakını. Bir şehit yakının boynuna sarılıp onu itekleyerek küfür etmek ona hakaret etmek ne insanlığa sığar ne siyasete ne de ahlaka sığar."

Gündüz, "Sizlere edebimiz el vermez edepsizlik edene susmak en güzel cevap edebi elden gidene. Bu yaptıklarınızın hesabı kanunlar nezdinde de sorulacaktır. Sizin yaptığınız siyasetiniz batsın kahrolsun. Rezil siyaset yapmak hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Tek kelimeyle küfürbaz edepsiz saygıdan uzak bir varlıksınız." ifadelerini kullandı.