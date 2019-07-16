Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Günü'nde bütün köyü bayraklarla donattılar
Son Dakika Yaşam Haber

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Günü'nde bütün köyü bayraklarla donattılar

3 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Abaş köyünde "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Günü" dolayısıyla köydeki tüm evlere, köy Camisine ve köy çeşmesine Türk bayrağı asıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Günü'nde bütün köyü bayraklarla donattılar, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Abaş köyünde "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Günü" dolayısıyla köydeki tüm evlere, köy Camisine ve köy çeşmesine Türk bayrağı asıldı.

Aslanapa Abaş Köyü Muhtarı Şaban Yeşil, yaptığı açıklamada, 30 hane olan köyümüzde, her hanemize Türk bayrağı astık. Camimizi ve çeşmemizi de bayrağımızla donattık. 3 yıl önce bugün hain darbe girişiminde bulunanlara bizlerde Abaş köylüleri olarak birlik ve beraberlik içinde vatanın bütünlüğü için tek yumruk olduğumuzu göstermek istedik. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet İçin nefes alıp veriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimini yapmaya kalkanlar, bir daha böyle bir kalkışmaya cesaret ederlerse bu memleket,ü köylüsüyle, şehirlisiyle çok daha sert tepkisini gösterecektir" diye konuştu. - KÜTAHYA
Aslanapa, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:38:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Günü'nde bütün köyü bayraklarla donattılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]