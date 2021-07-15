15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anmak için 2 bin 810 metre yüksekliğe tırmandılar - Son Dakika

Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlenen program kapsamında dağcılar, 2 bin 810 metre yüksekliği olan Sultan Sekisine tırmandı.

Erzurum'da dağcılar 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında, 2 bin 810 metre yüksekliği ile Erzurum'un en yüksek dağlarından biri olan Sultan Sekisine tırmanıyor. 3-4 saat sürmesi beklenen tırmanışın ardından dağcılar zirvede Türk bayrağı açıp İstiklal marşı okuyarak Demokrasi Şehitlerini anacaklar.

Demokrasi Şehitlerini anmak için Sultan Sekisine tırmanacaklarını belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma tırmanışı geleneksel olarak her sene yapıyoruz. Bu senede Palandöken'deyiz ekibimizde 7-8 yaş grubundan çocuklarımızda var. Bugünde sultan sekisine tırmanış yapacağız. Aslında Palandöken zirvesine tırmanacaktık ama hava durumunun bozuk olmasından dolayı Sultan sekisini tercih ettik. Tırmanacağız ve şehitlerimizi anıp tekrardan aşağıya ineceğiz. Gidiş dönüş 3-4 saat sürecek ama bu hava şartlarına göre değişiklik gösterebilir" dedi. - ERZURUM