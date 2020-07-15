15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi
15 TEMMUZ darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünde 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.
15 TEMMUZ darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünde 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma programında dualar edildi. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı. Ziyarete gelen şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarda şehitler için dualar etti. Oğlunun kabrini ziyarete gelen ve mezarı başında Kuran'ı Kerim okuyan Şehit Tahsin Gerekli'nin babası Nurettin Gerekli, " Söylenecek bir sözümüz yok. Ne diyebilirim ki. Saraçhane'deydi. Darbe haberini duyunca Bayrampaşa'dan Saraçhane'ye gitmiş. Arkadaşlarıyla birlikteyken nokta atışıyla şehit düşmüş. Kalbinden vurulmuş. 5 çocuğu vardı. Acımız hala taze" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:49 Kaynak: DHA
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