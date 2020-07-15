15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası, Kemer Country Golf Kulübü ve Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlendi. Limak Holding'in destekçisi olduğu ve İstanbul Kemer Country Club'ın 18 delikli sahasında düzenlenen turnuvaya; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Başkanı Nihat Özdemir, Golf Federasyonu ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Korhan Kurdoğlu'nun da aralarında bulunduğu iş insanı ve golf tutkunu 137 kişi katıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası; toplam 13 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen ve büyük ilgi gören turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren golfçüler bu anlamlı turnuvanın ödüllerine sahip oldu.
Men's Gross - Mehmet Kazan