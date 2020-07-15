15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası yapıldı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası, Kemer Country Golf Kulübü ve Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası, Kemer Country Golf Kulübü ve Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlendi. Limak Holding'in destekçisi olduğu ve İstanbul Kemer Country Club'ın 18 delikli sahasında düzenlenen turnuvaya; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Başkanı Nihat Özdemir, Golf Federasyonu ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Korhan Kurdoğlu'nun da aralarında bulunduğu iş insanı ve golf tutkunu 137 kişi katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası; toplam 13 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen ve büyük ilgi gören turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren golfçüler bu anlamlı turnuvanın ödüllerine sahip oldu.

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Ödül kazanan isimler şu şekilde:

Men's Cat A  Winner - Claus Lassen

Men's Cat  B Winner - Can Bıkmaz

Men's Cat C Winner - Patrick Meehan

Ladies Cat A  Winner - Şefika Kırçuval

Ladies Cat B Winner - Nayeun Lee

Junior 18 Holes Kızlar - Eylül Başak Koç

Junior 18 Holes Erkekler - Can Özdemir

Ladies Longest Drive - Elif Kırçuval

Men's  Longest Drive - Ernest Butros

Ladies  Nearest To The Pin - Okgil Hwang Lee

Men's  Nearest To The Pin - Cengiz Şahin

Ladies  Gross - Sude Bay

Men's Gross - Mehmet Kazan

Kemer Country, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası yapıldı - Son Dakika Spor
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22:55
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