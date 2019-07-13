Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

1 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başdeğirmen, mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz'da vesayet odaklarına karşı verdiği destansı mücadeleyi asla unutmayacaklarını belirtti.
15 Temmuz'da Çanakkale ruhuyla milli iradenin yeniden inşa edildiğini ifade eden Başdeğirmen, darbe girişimi gecesinde Türk milletinin sayısız kahramanlık destanı yazdığını kaydetti.
Başdeğirmen, şöyle devam etti:
"Yapılan teşebbüsün adı vatana ihanettir.
Türkiye'nin FETÖ ihanet çetesi aracılığıyla bir saldırıya, bir işgal girişimine maruz kaldığını gören milletimiz hemen harekete geçmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz, vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceğinin bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Tutulan demokrasi nöbetleriyle bu aziz vatanın sahipsiz olmadığı, Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvetin bulunmadığı dünyaya bir kez daha haykırılmıştır.15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak, sadece şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize değil, tarihimize karşı da en büyük sorumluluğumuzdur."
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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:30 Kaynak: AA
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