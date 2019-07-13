Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

25 dakika önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
15 Temmuz'un asla unutulmaması gerektiğini ifade eden Şevli, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde halkın kahraman duruşuyla önlendiğini vurguladı.
Şevli, darbe girişimi sırasında şehit olanların ailelerine başsağlığı dileyerek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini ve şehitlerimizi asla unutmayacağız. Darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde halkımız durdurdu. Yaşlı, genç, erkek, kadın demeden FETÖ'cü darbecilere karşı bu vatanı savundular ve tüm dünyaya demokrasi dersi verdiler. Biz de üniversite olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle darbeyi unutturmamak ve şehitlerimizi hatırlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler yaptık ve yapıyoruz. Asla hainler ve darbeciler bu vatanda kirli emellerine ulaşamayacaklar."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:31 Kaynak: AA
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