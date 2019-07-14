Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

5 saat önce

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hatıra ormanına fidan dikildi.

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Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hatıra ormanına fidan dikildi.
Karaçay Çevre Yolu'nda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen fidan dikme törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanımıza yeni fidanlar diktik. Bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." dedi.
Konuşmaların ardından hatıra ormanına protokol üyeleri ve davetlilerce fidan dikildi.
Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:35 Kaynak: AA
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