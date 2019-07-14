Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

5 saat önce

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz'da Türk halkı, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koymuştur.

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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz'da Türk halkı, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koymuştur. Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye'nin vazgeçilmezi ve teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Sargın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 3 yıl önce Türk halkının, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.
Sargın, "Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye'nin vazgeçilmezi ve teminatıdır. Bu elim kalkışmaya karşı koyarken şehit düşenleri rahmet ile anıyoruz. Türkiye'de demokrasinin ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasını o şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin istikrarına olan çok boyutlu etkilerine de değinen Sargın, "Önümüzdeki dönemde ekonomimiz, iş ve yatırım ortamımız ve uluslararası rekabetçiliğimizde hedeflerimize ulaşmamızın yolu da güçlü demokrasiden geçmektedir. Biz YASED olarak, ülkemizin bu hedeflere ulaşmasına destek olmak için her gün var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:43 Kaynak: AA
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