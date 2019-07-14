Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

2 saat önce

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ve Tenis İl Temsilciliği tarafından Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya Adalet Bakanlığı çalışanlarının yanı sıra her yaştan 90 sporcu katıldı.
Üç gün süren maçlar sonunda dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
Adana, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:24 Kaynak: AA
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