15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
2 saat önce
Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:24 Kaynak: AA
'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.
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İl Müdürlüğü ve Tenis
İl Temsilciliği tarafından Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya Adalet Bakanlığı
çalışanlarının yanı sıra her yaştan 90 sporcu katıldı.
Üç gün süren maçlar sonunda dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
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