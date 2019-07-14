Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

3 saat önce

Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, vatandaşı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın düzenlenecek etkinliğe davet etti.

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Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, vatandaşı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın düzenlenecek etkinliğe davet etti.
Kaymakam Yüksel yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin halkın gösterdiği direnç sayesinde önlendiğini vurgulayarak, bunu unutturmamak için yarın akşam Kardeşlik Parkı'nda program düzenleyeceklerini söyledi.
Yüksel, şöyle konuştu:
"Milletimizin şanlı direnişini kutlayacak, canını seve seve vatan uğruna veren aziz şehitlerimizi rahmetle anacağız. 15 Temmuz Pazartesi öğlen namazına müteakip Merkez camisinde aziz şehitlerimizin ruhlarına mevlid okunacak ardından akşam vatandaşlarımızla Kardeşlik Parkında gerçekleştireceğimiz 15 Temmuz etkinliğinde buluşacağız. 15 Temmuz dolayısıyla gerçekleştireceğimiz anma etkinliğimize tüm halkın katılımını bekliyoruz."
Kerem Süleyman Yüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:34 Kaynak: AA
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