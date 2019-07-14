Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

2 saat önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Muğla Valisi Esengül Civelek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Civelek mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini, tüm dünyaya haykıran asil milletin yazdığı kahramanlık destanıyla hüsrana uğratıldığını belirtti.
Türk milletinin 15 Temmuz gecesi milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tek yürek olduğunu, ülkesinin bekası ve aydınlık yarınları için destansı bir direniş sergilediğini vurgulayan Civelek, şunları kaydetti:
"15 Temmuz hain darbe girişimi, asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Ülkemizin geleceğine kasteden hainlere karşı verilen onurlu mücadele aynı kararlılıkla devam edecek ve 15 Temmuz ruhu yaşatılacaktır. Ülkemiz, güçlü Türkiye yolunda hızla ilerlemesini sürdürecektir.
15 Temmuz'un yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizle birlikte vatan için, bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyor, hayattaki gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
Esengül Civelek, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:38 Kaynak: AA
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