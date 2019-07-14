Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

2 saat önce

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.
Saraçlar Caddesinde açılan sergide, AA muhabirlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği 37 fotoğraf yer aldı.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sergi, 16 Temmuz Salı Günü'ne kadar açık kalacak.
Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:09 Kaynak: AA
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