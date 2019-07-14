15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
2 saat önce
Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:09 Kaynak: AA
'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.
Saraçlar Caddesinde açılan sergide, AA muhabirlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği 37 fotoğraf yer aldı.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sergi, 16 Temmuz Salı Günü'ne kadar açık kalacak.
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