Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, 15 Temmuz 2016'da milletin iradesine yönelik Fethullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratıldığını belirtti.
Milletçe bu destansı direnişin gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Akbıyık, şanlı mücadelede kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu, vatan, millet, bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı.
15 Temmuz'un Türk Milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ruhuyla aşmasının somut bir ifadesi olduğunu vurgulayan Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yöntemleri ne olursa olsun, kullandıkları piyonlar kim olursa olsun hiç kimse, vatanımızın bütünlüğünün, milletimizin birliğinin bozulmasına dair kötü emellerine asla kavuşamayacaktır. Milletimizin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar, yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir."
Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:45 Kaynak: AA
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