Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

1 saat önce

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016'da vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve aydınlık geleceğine yönelik kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunduğunu belirten Taşar, milletin Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak kurgulanmak istenen bütün oyunları bozduğunu vurguladı.
Taşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u, Sütçü imam'ı, Antepli Şahin Beyi, Osmaniyeli Rahime Hatun'u çıkaran bu necip millet, 15 Temmuz gecesinde de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i ve Mehmet Karacatilkileri de bağrından çıkartarak, canı pahasına vatanına, milletine, bayrağına, ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. İman dolu göğsüyle gövdesini siper ederek, bu topraklar üzerinde oyun oynanmayacağını herkese göstermiştir. Bundan sonra bize düşen görev birbirimizi daha çok severek kenetlenmek, birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışarak ülkemizi güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesine taşımaktır. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."
AK Parti, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan açıkladı! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Yaşlı sapığın, 13 yaşlarındaki çocuğa cinsel tacizi kamerada 15 Temmuz'la alakalı çizimlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz'a Nedim Şener'den cevap Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:02:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]