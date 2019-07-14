Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

1 saat önce

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Taştan, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini anımsattı.
Her türlü darbeye karşı olduklarını belirten Taştan, mesajında şunları kaydetti:
"Demokrasiye ve milli iradeye yönelik hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz.
Darbe girişimine karşı milletimiz, gazi meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiştir. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir."
Cumhuriyet Halk Partisi, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan açıkladı! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak 15 Temmuz'la alakalı çizimlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz'a Nedim Şener'den cevap Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:01:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]