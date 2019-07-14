Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

45 dakika önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
15 Temmuz 2016'da ülkenin en zorlu gecelerinden birinin yaşandığını belirten Asya, ülkenin bağımsızlığı için silahlara, tanklara göğsünü siper eden şehitleri rahmetle andı.
Milletin destansı direnişi sayesinde ihanet çetesine gereken dersin verildiğini vurgulayan Asya, mesajında şunları kaydetti:
"15 Temmuz bu ülkenin kaderinin değiştiği, bir milletin iradesine sahip çıkarak destan yazdığı bir tarihtir. 15 Temmuz akşamı, bu toprakların tarihini, bu toprakların yiğit ve yürekli halkı yeniden yazdı. Ruhunu şeytana satmış uğursuz ve onursuz darbecilerin hakaretlerine, işkencelerine, cinayetlerine ve zulümlerine maruz kalan halkımızın onurlu ve yürekli evlatları olarak, imansız ve izansız cuntacılara geçit vermedik. Milletimiz, korkusuzca zorbalara, alçaklara, kalleşlere karşı dimdik durarak direndi, kirli emellerine ulaşmalarına imkan ve fırsat vermedi. O günlü birlik ve beraberliğimiz her zaman korumalıyız."
Asya, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:12 Kaynak: AA
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