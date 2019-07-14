15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Ticaret Borsası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ortak mesaj yayımladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Ticaret Borsası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ortak mesaj yayımladı.

Mesajda Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürttüğü belirtildi.

Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idarenin asla meşru kabul edilmeyeceği vurgulanan mesajda, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğilmeyeceği ifade edildi.

15 Temmuz'un hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi olduğuna işaret edilen mesajda, şunlar kaydedildi.

"Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. Darbe heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde olabileceklerin önüne set çekildi. FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve oda- borsa camiası ilk anda tepkisini koymuştur. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, gece saat 00: 22'de çıktık dedik ki 'Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür'. 365 oda ve borsamızla birlikte 81 il ve 160 ilçede eş zamanlı olarak darbeye karşı tepkimizi gösterdik."

TOBB ve oda- borsa camiasının demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduğu vurgulanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini şiar edinen TOBB ve oda- borsa camiası olarak demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. 100 sene önce kahraman ecdadımız 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek İstiklal Harbi'nin adeta ilk kıvılcımını yakmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi aynı ilkeyle ve birlikte hareket eden Türk Milleti bir büyük felaketin önüne geçmiş oldu. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini de yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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