Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

1 saat önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kendirli, mesajında, 15 Temmuz'da Türk milletinin vatan sevgisi, milli şuur ve demokratik bilincin ne olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.
15 Temmuz'da milletin kahraman evlatlarının gövdelerini tanklara siper ederek, kurşunları hiçe sayıp vatan savunmasında yer aldığını, darbeye geçit vermediğini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:
"Bu aziz millet nasıl Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da aziz vatanı işgalcilere teslim etmediyse 15 Temmuz'da da darbecilere teslim etmemiştir. Söz konusu vatansa sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyerek bayrağını eline alıp sokaklara dökülen kahraman vatan evlatları, darbecilerin hain planlarını bertaraf etmiştir. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açık tutularak darbecilere meydan okunmuştur. Meclis o gece ikinci kez gazi olmuştur. Cumhurbaşkanımız, o gece milletiyle beraber meydanlarda mücadele etmiş ve milletin verdiği yetkiyi darbecilere teslim etmemiştir. Bir kez daha belirtmek isterim ki 15 Temmuz, vatanı ve milleti için şehitlik şerbetini içen, şanlı Türk Bayrağına hainlerin el sürmesini engelleyen, ülkemizin işgaline direnen kahramanların gecesidir. 15 Temmuz'da sokaklarda kahramanca mücadele veren, hainlere karşı başımızı dik, alnımızı açık kılan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum."
AK Parti, Kendirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:30 Kaynak: AA
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