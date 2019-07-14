Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

16 dakika önce

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletin iradesini her şeyin üzerinde gören ve bu uğurda şehadet şerbetini içen şehitleri, gazi ve demokrasi nöbetçilerini minnetle andığını belirten Akman, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yuvalanan hain FETÖ terör örgütü mensuplarının gerçekleştirmeyi planladığı darbe girişiminin milletin zaferiyle sonuçlandığını vurguladı.
FETÖ'nün milli birlik ve beraberliğe yönelik gerçekleştirmek istediği hain darbe girişimi karşısında aziz milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sel olup meydanlara aktığını anımsatan Akman, mesajında şunları kaydetti:
"Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler, milletin korkacağını, meydan ve sokakları kendilerine bırakıp evlerine çekileceğini sandı. Fakat milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmadı ve meydanları darbecilere bırakmadı. Hain darbe girişimi nedeniyle 250 vatan evladını şehit verdik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:35 Kaynak: AA
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