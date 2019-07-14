Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

12 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında söyleşi düzenlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında söyleşi düzenlendi.
Erciş Gençlik Merkezinde düzenlenen söyleşi, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.
Söyleşide konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün devleti ele geçirmeye çalıştığını belirtti.
Turan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir hükümetin kendisine karşı yapılan darbe girişimini vatandaşlarının kahramanlığıyla engellediğini vurguladı.
Söyleşinin ardından Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Vatandaşlar da, kaymakamlık önüne bırakılan anı defterine 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili düşüncelerini yazdı.
Programa, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Erciş AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dürdane Şahin ve vatandaşlar katıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:08 Kaynak: AA
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