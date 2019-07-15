Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

11 saat önce

Kars Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Kars Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi.
Kars Valisi Türker Öksüz, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bir sevgi uğruna tarihte olduğu gibi bugün de kahramanlık destanı yazan yiğitlerin olduğunu söyledi.
Allah katında peygamberlikten sonra en üst makamın şehitlik olduğunu anımsatan Öksüz, "Rabbim kalbimizden hiçbir zaman vatan, millet ve bayrak sevgisini eksik etmesin. İşte böyle bir sevgi uğruna tarihte olduğu gibi bugün de kahramanlık destanı yazan yiğitlerimiz var." dedi.
Öksüz, tarihte destan yazan yiğitlerin 15 Temmuz'da da tarih yazdığını belirterek, "O yiğitler, bir destan da 15 Temmuz 2016 günü yazdılar. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz 2016 günü, bu millete pusu kurup, diz çöktürmek isteyen kalleş, namert, alçak, iş birlikçi, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve emniyet teşkilatımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza çöreklenmiş hain bir çete, tarihin asla affedemeyeceği bir ihanette bulundu." diye konuştu.
O gece başta cumhurbaşkanı olmak üzere, devlet adamlarının üzerine suikast timleri gönderildiğini anımsatan Öksüz, "Komuta kademesini esir alıp, ülkemizin göz bebeği kurumlarına en ağır silahlarla saldırıldı. 15 Temmuz gecesi yapılan bu hain kalkışma, kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir." ifadesini kullandı.
Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:38:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]