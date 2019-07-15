Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

6 saat önce

Ardahan Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Ardahan Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.
Kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, diğer yetkililer ve vatandaşlar Merkez Camisi'nde sabah namazında buluştu.
Müftü Pehlivan, şehitler için dua okudu.
Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi.
Vatandaşlarla birlikte çorba içen Vali Masatlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Bugünler bizim için çok önemli. Çünkü millet olarak bugünleri unutmadık, unutturmayacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.
Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 05:27 Kaynak: AA
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