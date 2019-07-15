Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

2 saat önce

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Keçiörengücü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Keçiörengücü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkent ekipleri, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla şehitleri rahmet ve minnetle andı.
MKE Ankaragücü Kulübünden yayımlanan mesajda, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Milleti, ülkesi, bayrağı ve demokrasisi için canı pahasına meydanlara çıkmış ve hain darbe girişimini püskürtmüş kahraman şehitlerimizi minnet ile anıyor, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Gençlerbirliği Kulübünden "15 Temmuz 2016'da demokrasimize yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." paylaşımı yapıldı.
Osmanlıspor Kulübünün mesajında, "Darbelerin karşısında, demokrasinin yanındayız. 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Keçiörengücü'nün 15 Temmuz mesajında ise şu ifadelere yer verildi:
"15 Temmuz'un yıl dönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."
Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:54 Kaynak: AA
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