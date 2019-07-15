Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle biraraya geldi.
Vali Bilgin, bir restoranda gerçekleştirilen programda, Türk milletinin tarih boyunca esaret altına almak isteyenlere karşı birçok mücadeleler verdiğini söyledi.
Dünyada düşmanları tarafından esaret altına alınamayan iki milletten birinin Türk milleti olduğunu vurgulayan Bilgin, Türkiye
'nin dik duruşunun tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti.
15 Temmuz 2016 yılında da Türk milletinin büyük bir destan yazdığını anlatan Bilgin, hain darbe girişiminde milletin emaneti olan tankları, tüfekleri ve uçakları millete karşı kullanan hainlere göğüsünü siper ederek vatanını müdafaa etiğini dile getirdi.
Vatan savunması için canını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını kaydeden Bilgin, "15 Temmuz'da milletimizin gösterdiği dik duruş, ülkemize biçilen ve ülkemizde yapılmak istenen geleceğimizi, çocuklarımızı, istiklalimizi ve istikbalimizi esaret altına almak isteyenlere çok önemli bir mesajdır. Bu toprakların millet olma, ülkemizin birliği ve beraberliği, vatanımızın ve Türk insanının ayrım yapmadan her insanının Anadolu'yu ve üzerinde bulunduğumuz Balkanları bize millet etme, devlet etme, vatan etme bilinci içinde hareket eden şehitlerimizi minnetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.