Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

2 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Elban, mesajında, 15 Temmuz 2016'nın Türk demokrasi tarihine kazınacak bir demokrasi zaferi olduğunu belirtti.
Darbe kalkışmasının, milletin birlik ve beraberliğine kastetmiş bir kısım vatan hainlerinin hazırlamış olduğu meşum planın bir aşaması olduğunu aktaran Elban, mesajında şunları kaydetti:
"Demokrasimizi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmayı hedefleyen 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü, tarih boyunca bağımsız yaşamış ve bundan sonra da bağımsız yaşayacak olan aziz milletimizin tankların önüne yatarak canlarını ortaya koyduğu destansı direnişi ve vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte başarısızlığa uğratılmıştır. Milletimiz, vatanına, demokrasisine, devletine sahip çıkarak bu ülkeyi bölmek isteyen vatan hainlerine en güzel cevabı vermiş ve bağımsız yaşama arzusunu tüm dünyaya haykırmıştır."
Başkan Sayan da mesajında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısının 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadıklarını hatırlattı.
Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği kalkışmayı halkın yüzlerce şehit, binlerce gaziyle bedel ödeyerek püskürttüğüne dikkati çeken Sayan, mesajında, "15 Temmuz'da ülkemiz gerçekleştirilen hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmış, ezanlarımız susturulmaya çalışılmıştı. Birlik ve beraberliğimize yönelik bu ihanet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin direnişi ile tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanına dönüşmüştür. Bir gecede hem ihaneti hem zaferi gördük." ifadelerini kullandı.
Süleyman Elban, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:58 Kaynak: AA
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