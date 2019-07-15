15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:05 Kaynak: AA
Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden "Darbelerin karşısında demokrasinin yanındayız" başlıklı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde, demokrasi destanı yazan milletimize bir kez daha teşekkür ediyor; aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."
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