Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

1 saat önce

Konyaspor Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Konyaspor Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "15 Temmuz 2016 gecesi bir millet, topa, tüfeğe, tanklara ve ağır silahlara karşı gövdesini siper ederek bu hayasız akını durdurdu." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan daha onurludur' diyen milyonlarca vatan sevdalısı, bir saniye sonra ne olacağını dahi düşünmeden, plan yapmadan sokaklara döküldü. O gece bu asil millet demokrasi ve halkın iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmayacağını, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu, hain terör örgütüne, işbirlikçilerine bir kez daha hatırlattı. 15 Temmuz'da evinde oturmak yerine meydanlara çıkarak ölmeyi göze alan bu yüce milletin üzerine kurşunlar sıkıldı, gökyüzünden bombalar yağdırıldı, tanklar bedenlerini ezip geçti ama hiçbiri, gözlerinin önünde olup bitenlere rağmen geri adım atmadı. Yaşlılar, gençler, kadınlar ve çocuklar kurşunlara meydan okuyup tarihi yeniden yazdılar.
15 Temmuz Gecesinde kendi selalarını dinleyerek şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Yüce milletimizin direnişini saygıyla hürmetle selamlıyoruz."
Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:37 Kaynak: AA
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