Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

1 saat önce

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
THF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Aziz milletimiz, 3 yıl önce gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkıp; milli iradeye, cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Milletimizin birliğine kast eden bu hain girişimi bir kez daha kınarken, '15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Demokrasinin yanındayız.' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:42 Kaynak: AA
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