Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

1 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanlık makamının içini ziyadesi ile doldurmuş ve arkasında Aziz Türk milleti ile bir hezimet manzarasını zafer tablosuna çevirmeyi bilmiştir.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanlık makamının içini ziyadesi ile doldurmuş ve arkasında Aziz Türk milleti ile bir hezimet manzarasını zafer tablosuna çevirmeyi bilmiştir." açıklamasını yaptı.
Erdöl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi sadece bir darbeye değil, Türkiye tarihinde yapılmış, denenmiş tüm darbelere karşı zafer elde ettiğini ve darbeler dönemini tarihe gömdüğünü ifade etti.
Uzun yıllardır darbeler ve darbe ihtimalleriyle karşılaşan Türk siyasetinin, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu ve Türk Milletinin kahramanca direnişi sonucu millet iradesini hapseden militarist zihniyetten kurtulduğunu dile getiren Erdöl, "Türkiye 15 Temmuz'da tam bağımsızlığını ilan etmiştir. Asker asli görevine dönmüş, sivil hayat ve irade emin bir zemine oturmuş, siyaset ayıklanmış, temizlenmiş ve durulanmıştır." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz destanının dünya milletlerine de feyz verdiğini belirten Erdöl, 15 Temmuz'un, halkı ile bütünleşen liderlerin darbe ile yıkılamayacağı kararlılığının yüreklere kazındığını, Venezuela ve Etiyopya'da akamete uğratılan darbe girişimlerinin bunun birer neticesi olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Erdöl, şunları kaydetti:
"15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanlık makamının içini ziyadesi ile doldurmuş ve arkasında aziz Türk milleti ile bir hezimet manzarasını zafer tablosuna çevirmeyi bilmiştir. Darbelerin gölgesinde bugünlere gelen Türkiye Cumhuriyeti artık darbesiz bir geleceğe emin adımlarla yürüyorsa 15 Temmuz'da ayak basmadık vatan toprağı bırakmayan asil milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın azimli, kararlı, dosta güven düşmana korku veren muhteşem duruşu sayesindedir."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:54 Kaynak: AA
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