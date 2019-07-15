Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

8 saat önce

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübünce (ABİT), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 20 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünce (ABİT), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 20 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi.
Bisikletçiler Türk bayraklarıyla Baraj Yolu'nda toplandı.
ABİT Başkan Yardımcısı Öner Erkut, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u hatırlamak ve şehitlerin anısına saygı göstermek için buluştuklarını söyledi.
Erkut, "Amacımız böyle bir olayın yaşanmaması için toplumsal bilinç oluşturmak, şehitlerimizi saygıyla anmaktır. Toplumumuzun böyle kötü bir olayı yaşamaması için dua ediyoruz. Umarın böyle korkunç olayı bir daha Türk toplumu olarak yaşamayız." dedi.
Daha sonra bisikletçiler, Turgut Özal Bulvarı'ndan Atatürk Parkı'na kadar pedal çevirdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 07:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 04:27:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]