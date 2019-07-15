Malazgirt
Kaymakamı Emre Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçedeki şehit aileleriyle bir araya geldi.
Yalçın, Garnizon Komutan Vekili Burak Çiğit, Belediye Başkanı Cengiz Altın
, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut
Borcaktepe, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Jandarma
Komutan Vekili Özgür Cengiz
, AK Parti
İlçe Başkanı Kenan Deniz ile 1980'de Beşdam köyünde şehit olan piyade er Haydar Üsta'nın kabrini ziyaret etti.
Şehidin mezarı başında dua eden ve karanfil bırakan Yalçın, daha sonra şehidin evine giderek eşi Hazal Üsta ve çocuklarıyla sohbet etti.
Daha önce köyde oturan şehidin ailesine ilçe merkezinde ev yaptırdıklarını belirten Yalçın, şehit yakınlarını, gazileri ve engellileri "baş tacı" olarak gördüklerini ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Şehitlerin emanetlerine en iyi şekilde bakmakla yükümlü olduklarını vurgulayan Yalçın, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Biz de bu anlamlı günün anısına şehidimizin eşi ve çocuklarını ziyarete geldik. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız." dedi.
Şehidin eşi Hazal Üsta ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yalçın ve beraberindekilere teşekkür etti.